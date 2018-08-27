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مؤشر أسعار المواد الإنشائية يرتفع 7.1% مقارنة بالعام الماضي

مؤشر أسعار المواد الإنشائية يرتفع 7.1% مقارنة بالعام الماضي
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تواصل – الرياض:

ارتفع مؤشر متوسط أسعار 37 مادة إنشائية ذات العلاقة بتشييد وبناء وتحسين المساكن «حديد التسليح، الأسمنت، والبلوك، والخشب وغيرها» خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع الأخير من عام 2017 بنسبة 7.1%، وهي زيادة تشمل الضريبة على القيمة المضافة 5%.

ووفقاً لـ”الوطن” فبهذا الارتفاع تكون الزيادة الفعلية في متوسطات أسعار المواد الإنشائية في الربع الأول في حدود 2.5% مقارنةً بما كانت عليه منذ عام. وانخفض مؤشر متوسط أسعار الخرسانة الجاهزة بشتى أنواعها خلال عام بنسبة 4.8%.

وقالت معلومات إحصائية صادرة عن وزارة الإسكان: إن مؤشر متوسط أسعار سبعة أصناف من حديد التسليح الوطني ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالربع الأخير من عام 2017 بنسبة بلغت 10.1% للطن الواحد وهي زيادة تشمل الضريبة على القيمة المضافة 5%. وتعود أسباب ارتفاعها في المملكة منذ ما يزيد عن ستة أشهر إلى عوامل كثير أهمها زيادة الطلب والسماح لمنتجي الحديد المحليين بالتصدير، إضافةً إلى النمو الحاصل في أسعار النفط العالمية التي تزيد من تكلفة إنتاجه.

وبينت الإحصائية أن مؤشر متوسط أسعار المتر المكعب لأربعة أصناف من الخرسانة الجاهزة شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع الأخير من عام 2017 وهي زيادة تشمل الضريبة على القيمة المضافة 5%، ولكن مقارنةً بمستواه منذ عام «الربع الأول 2017» فإن مؤشر متوسط أسعار الخرسانة الجاهزة بشتى أنواعها انخفض بنسبة 4.8%، وذلك بالرغم من اعتماد الضريبة على القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية مطلع العام 2018.

 

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