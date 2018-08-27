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«البيئة»: فتح بوابات سد وادي بيش الخميس المقبل لشهر كامل

«البيئة»: فتح بوابات سد وادي بيش الخميس المقبل لشهر كامل
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخميس المقبل، لفتح بوابات سد وادي بيش بمنطقة جازان بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف 10 ملايين متر مكعب من المياه مدة شهر، نظراً لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة ودعما للمياه الجوفية في المنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة خدمات المياه في منطقة جازان المهندس بندر بن جبر، أن كمية المياه التي سيتم تصريفها تبلغ 10 ملايين متر مكعب، مشيراً إلى أن سد وادي بيش تم افتتاحه في عام 2009، إذ يبلغ طوله 340 مترا وارتفاعه 106 أمتار.

ودعت الوزارة المواطنين الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

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