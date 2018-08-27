الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي على حيران

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي على حيران

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي على حيران
0

تواصل- وكالات:

قالت مصادر عسكرية في محافظة حجة ‘‘إن معارك عنيفة تدور لليوم الرابع على التوالي بين قوات الجيش الوطني، والميليشيات الإرهابية الحوثية، في جبهة حيران، بمحافظة حجة غرب اليمن‘‘.

وذكرت المصادر، وفق موقع نيوزيمن الإخباري، أن ميليشيات الحوثي تحاول التقدم في محيط منفذ الطوال السعودي، إلا أنها قوبلت بمواجهات عنيفة مع قوات التحالف سقوط خلالها قتلى وجرحى، وأدت الاشتباكات إلى تدمير عدد من الآليات والمدرعات للحوثيين.

وتدور في جبهة حيران معارك هي الأعنف منذ سيطرة قوات الجيش الوطني على مركز المديرية في 16 أغسطس الجاري، وإعلان وصول قواته إلى الخط الدولي الرابط بين الحديدة ومنطقة جازان السعودية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يُفجر 6 ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

الجيش اليمني يُفجر 6 ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

مقتل 13 حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني بالبيضاء

مقتل 13 حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني بالبيضاء

اليمن.. مقتل قيادات مقربة من زعيم الحوثيين في معارك جنوب صعدة

اليمن.. مقتل قيادات مقربة من زعيم الحوثيين في معارك جنوب صعدة

الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية باقم ‏ويستعيد مواقع جديدة ‏

الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية باقم ‏ويستعيد مواقع جديدة ‏

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>