الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي على حيران

تواصل- وكالات:

قالت مصادر عسكرية في محافظة حجة ‘‘إن معارك عنيفة تدور لليوم الرابع على التوالي بين قوات الجيش الوطني، والميليشيات الإرهابية الحوثية، في جبهة حيران، بمحافظة حجة غرب اليمن‘‘.

وذكرت المصادر، وفق موقع نيوزيمن الإخباري، أن ميليشيات الحوثي تحاول التقدم في محيط منفذ الطوال السعودي، إلا أنها قوبلت بمواجهات عنيفة مع قوات التحالف سقوط خلالها قتلى وجرحى، وأدت الاشتباكات إلى تدمير عدد من الآليات والمدرعات للحوثيين.

وتدور في جبهة حيران معارك هي الأعنف منذ سيطرة قوات الجيش الوطني على مركز المديرية في 16 أغسطس الجاري، وإعلان وصول قواته إلى الخط الدولي الرابط بين الحديدة ومنطقة جازان السعودية.