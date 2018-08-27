«تعليم المدينة» يعتمد أسماء 471 مرشحاً للعمل في مدارس الكبار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

«تعليم المدينة» يعتمد أسماء 471 مرشحاً للعمل في مدارس الكبار

«تعليم المدينة» يعتمد أسماء 471 مرشحاً للعمل في مدارس الكبار
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم اليوم، أسماء المرشحين للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ، متمنياً للمرشحين العون والتوفيق من الله في مواقعهم الجديدة.

وشملت القائمة (471) مرشحاً، جاءت وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بها والمصلحة التعليمية.

من جهته أوضح مدير إدارة تعليم الكبار علي السهلي بأن عملية الترشيح – ولله الحمد – اتسمت بالدقة والشفافية وجاءت وفقاً لرغبات وطلبات المتقدمين لها وقد تمت المفاضلة بينهم وفق الضوابط والأنظمة الرسمية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استعداداً للدراسة.. «التعليم» تنفذ برنامج التطوير المهني للمعلمين (إنفوجراف)

استعداداً للدراسة.. «التعليم» تنفذ برنامج التطوير المهني للمعلمين (إنفوجراف)

«تعليم حفر الباطن» تعلن أسماء البديلات.. وتطالب المرشحين حديثاً بالكشف الطبي

«تعليم حفر الباطن» تعلن أسماء البديلات.. وتطالب المرشحين حديثاً بالكشف الطبي

«تعليم المدينة»: التحقيق مع معلم وافد أساء للمملكة وإحالته للنيابة

«تعليم المدينة»: التحقيق مع معلم وافد أساء للمملكة وإحالته للنيابة

تدشين بوابة التسجيل في برامج التدريب الصيفية للمعلمين والمعلمات

تدشين بوابة التسجيل في برامج التدريب الصيفية للمعلمين والمعلمات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>