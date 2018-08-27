وظائف محاضرين في الأمن السيبراني والبرمجيات بجامعة جدة

تواصل – جدة:

أعلنت جامعة جدة توفر ثلاث وظائف للمحاضرين الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، وذلك في إطار توجهات الجامعة المستقبلية وما استحدثته من تخصصات حديثة تتماشى مع رؤية المملكة 2030. واشترطت الجامعة للمتقدم على هذه الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة الماجستير في التخصصات المذكورة من جامعة أو كلية حاسوبية معترف بها وليست من كلية تربوية إدارية، وأن لا يقل تقديره عن جيد جداً، وأن لا يتجاوز عمره 35 عاماً، إلى جانب حصول المتقدم على درجة التوفل أو STEP – IELTS، واجتياز المقابلة الشخصية. ودعت الجامعة المتقدمين إلى إرسال الطلبات إلكترونياً على مدى خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد القادم عبر البريد الإلكتروني fcituj@edu.sa.