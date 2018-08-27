«الداخلية» تتيح خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًّا عبر «أبشر»

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أتاحت وزارة الداخلية، مؤخرًا خدمة تجديد رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين إلكترونيًّا عبر تطبيق “أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الإدارة العامة للمرور.
ويتطلب تجديد الرخصة إلكترونيًّا عددًا من الخطوات:
– تسجيل الدخول إلى حسابك في برنامج “أبشر” أو التسجيل إن كنت غير مسجل.
– الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية واختيار “المرور”، ثم اختيار “تجديد رخصة القيادة”.
– الاطلاع على متطلبات تجديد رخصة القيادة.
– اختيار نوع رخصة القيادة الخصوصية، ثم اختيار عدد سنوات التجديد (2 أو 5 أو 10 سنوات).
– التأكيد على المعلومات الخاصة بالرخصة وسنوات الترخيص.
– أخيرًا.. يجري تجديد رخصة القيادة، وعليك اختيار أفضل وسيلة لتوصيل الرخصة الجديدة.
متطلبات تجديد الرخصة إلكترونيًّا:
– توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أنظمة وزارة الداخلية.
– سداد رسوم التجديد والمخالفات المرورية إن وجدت.
– أن تكون المدة المتبقية لانتهاء صلاحية رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.
رسوم تجديد رخصة القيادة:
– 80 ريالًا للتجديد لمدة سنتين.
– 200 ريال للتجديد لمدة 5 سنوات.
– 400 ريال للتجديد لمدة 10 سنوات.
نصائح خاصة بتجديد الرخصة:
– في حال لم تراجع أحد فروع المرور خلال 7 أيام من تاريخ تجديد الرخصة لتسلُّم الرخصة الجديدة ستفرض عليك غرامة 100 ريال.
– يجب أن يتوافق عدد سنوات الترخيص مع الرسوم المسددة عن طريق ماكينات الصراف الآلي أو الحساب البنكي.
– عند مراجعة أحد فروع إدارة المرور لتسلُّم الرخصة، عليك اصطحاب الرخصة القديمة وبطاقة الهوية أو الإقامة للمقيمين، وتحقق من تسلمك رسالة تأكيد عبر رقم هاتفك المسجل في “أبشر”.