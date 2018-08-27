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«الداخلية» تتيح خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًّا عبر «أبشر»

«الداخلية» تتيح خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًّا عبر «أبشر»
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تواصل- فريق التحرير:

أتاحت وزارة الداخلية، مؤخرًا خدمة تجديد رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين إلكترونيًّا عبر تطبيق “أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الإدارة العامة للمرور.

ويتطلب تجديد الرخصة إلكترونيًّا عددًا من الخطوات:

– تسجيل الدخول إلى حسابك في برنامج “أبشر” أو التسجيل إن كنت غير مسجل.

– الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية واختيار “المرور”، ثم اختيار “تجديد رخصة القيادة”.

– الاطلاع على متطلبات تجديد رخصة القيادة.

– اختيار نوع رخصة القيادة الخصوصية، ثم اختيار عدد سنوات التجديد (2 أو 5 أو 10 سنوات).

– التأكيد على المعلومات الخاصة بالرخصة وسنوات الترخيص.

– أخيرًا.. يجري تجديد رخصة القيادة، وعليك اختيار أفضل وسيلة لتوصيل الرخصة الجديدة.

متطلبات تجديد الرخصة إلكترونيًّا:

– توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أنظمة وزارة الداخلية.

– سداد رسوم التجديد والمخالفات المرورية إن وجدت.

– أن تكون المدة المتبقية لانتهاء صلاحية رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.

رسوم تجديد رخصة القيادة:

– 80 ريالًا للتجديد لمدة سنتين.

– 200 ريال للتجديد لمدة 5 سنوات.

– 400 ريال للتجديد لمدة 10 سنوات.

نصائح خاصة بتجديد الرخصة:

– في حال لم تراجع أحد فروع المرور خلال 7 أيام من تاريخ تجديد الرخصة لتسلُّم الرخصة الجديدة ستفرض عليك غرامة 100 ريال.

– يجب أن يتوافق عدد سنوات الترخيص مع الرسوم المسددة عن طريق ماكينات الصراف الآلي أو الحساب البنكي.

– عند مراجعة أحد فروع إدارة المرور لتسلُّم الرخصة، عليك اصطحاب الرخصة القديمة وبطاقة الهوية أو الإقامة للمقيمين، وتحقق من تسلمك رسالة تأكيد عبر رقم هاتفك المسجل في “أبشر”.

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