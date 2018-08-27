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حائل.. إصابة قائدة مركبة ومصرع مرافقتها في حادث تصادم مروع (فيديو)

حائل.. إصابة قائدة مركبة ومصرع مرافقتها في حادث تصادم مروع (فيديو)
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تواصل – حائل:

شهدت منطقة حائل، الجمعة الماضية، حادثاً مرورياً مروعاً أصيبت على إثره قائدة مركبة وتوفيت مرافقتها.

ووفقاً لشهود عيان، فإن الحادث وقع بتقاطع النيصية على طريق الخطة، بين سيارتين تقود إحداهما امرأة ومعها مرافقتها، ما أدى إلى وفاة إحداهما، وإصابة الأخرى التي كانت تتولى القيادة، وتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وذكر أحد الشهود، أن المواطنين الذين كانوا متواجدين بالموقع ساعدوا رجال الدفاع المدني على استخراج جـثة المرأة العالقة تحت السيارة، مشيرًا إلى أن التقاطع خطير ويحتاج إلى تدخل المرور لتكرار وقوع الحـوادث في المكان نفسه.

وقد تم أداء صلاة الميت على المتوفاة ومواراة جثمانها الثرى عصر السبت الماضي، فيما لا تزال المصابة تتلقى العلاج.

 

 

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