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«الزكاة والدخل» تُحذر المؤسسات المتخلفة عن تقديم إقراراتها الضريبية من الغرامة

«الزكاة والدخل» تُحذر المؤسسات المتخلفة عن تقديم إقراراتها الضريبية من الغرامة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يوليو قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA ، وذلك حسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت الغير ملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، وحثت المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الإيرادات والضريبة المستحقة على المشتريات.

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