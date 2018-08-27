خلال 4 أشهر.. «الصندوق العقاري» يحصّل 190 مليونا من متعثري السجلات التجارية

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة في صندوق التنمية العقارية عن نجاح الصندوق في تحصيل 190 مليون ريال من المقترضين المتعثرين عن السداد من أصحاب السجلات التجارية، وذلك خلال 4 أشهر من بدء حملة التحصيل التي بدأت في رمضان الماضي من السنة الهجرية الجارية.

ووفقا لـ«الوطن»، فقد أفصحت بيانات الإدارة العامة للتحصيل، بأن عدد المقترضين من أصحاب السجلات التجارية يقدروا بـ58,126 مقترضا، وحصلوا على القروض من رأس مال الصندوق العقاري مباشرة، قبل تحويل المستفيدين منذ فبراير 2017 للاقتراض من البنوك والجهات المشاركة ضمن برنامج «القرض العقاري».

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على المقترضين من أصحاب السجلات التجارية أكثر من 20 مليار ريال، فيما قيمة المبالغ المتأخرة (المتعثرة) عن السداد قرابة 4 مليارات ريال، وأشارت معلومات الصندوق، عن بدء وزارة التجارة والاستثمار في إيقاف السجلات التجارية لمتعثري سداد القروض.

وتتبع الإدارة العامة للتحصيل آليات معينة في تحصيل القروض من متعثري سداد أصحاب السجلات التجارية، ومن ضمنها: إرسال رسالة للمقترض بتعاون الصندوق مع وزارة التجارة والاستثمار لتحصيل الديون المتعثرة، وإرسال رسالة نصية لمالك السجل للمطالبة بالسداد، بالإضافة إلى قيام الموظفين المختصين بالاتصال الهاتفي على مالك السجل المتعثر من مركز الاتصال الموحد لمطالبته بالسداد.