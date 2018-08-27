خلال 4 أشهر.. «الصندوق العقاري» يحصّل 190 مليونا من متعثري السجلات التجارية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

خلال 4 أشهر.. «الصندوق العقاري» يحصّل 190 مليونا من متعثري السجلات التجارية

خلال 4 أشهر.. «الصندوق العقاري» يحصّل 190 مليونا من متعثري السجلات التجارية
0

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة في صندوق التنمية العقارية عن نجاح الصندوق في تحصيل 190 مليون ريال من المقترضين المتعثرين عن السداد من أصحاب السجلات التجارية، وذلك خلال 4 أشهر من بدء حملة التحصيل التي بدأت في رمضان الماضي من السنة الهجرية الجارية.

ووفقا لـ«الوطن»، فقد أفصحت بيانات الإدارة العامة للتحصيل، بأن عدد المقترضين من أصحاب السجلات التجارية يقدروا بـ58,126 مقترضا، وحصلوا على القروض من رأس مال الصندوق العقاري مباشرة، قبل تحويل المستفيدين منذ فبراير 2017 للاقتراض من البنوك والجهات المشاركة ضمن برنامج «القرض العقاري».

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على المقترضين من أصحاب السجلات التجارية أكثر من 20 مليار ريال، فيما قيمة المبالغ المتأخرة (المتعثرة) عن السداد قرابة 4 مليارات ريال، وأشارت معلومات الصندوق، عن بدء وزارة التجارة والاستثمار في إيقاف السجلات التجارية لمتعثري سداد القروض.

وتتبع الإدارة العامة للتحصيل آليات معينة في تحصيل القروض من متعثري سداد أصحاب السجلات التجارية، ومن ضمنها: إرسال رسالة للمقترض بتعاون الصندوق مع وزارة التجارة والاستثمار لتحصيل الديون المتعثرة، وإرسال رسالة نصية لمالك السجل للمطالبة بالسداد، بالإضافة إلى قيام الموظفين المختصين بالاتصال الهاتفي على مالك السجل المتعثر من مركز الاتصال الموحد لمطالبته بالسداد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصندوق العقاري»: إعفاء 77 ألف متوفى من 13 مليار ريال

«الصندوق العقاري»: إعفاء 77 ألف متوفى من 13 مليار ريال

بيانات 570 ألف مقترض تعوق تحصيل مستحقات الصندوق العقاري

بيانات 570 ألف مقترض تعوق تحصيل مستحقات الصندوق العقاري

«قياس» يعلن نتائج التحصيل الورقي لـ«الفترة الثانية»

«قياس» يعلن نتائج التحصيل الورقي لـ«الفترة الثانية»

تحصيل 4 ملايين ريال عبر بوابة «زكاتي» لدعم «الضمان»

تحصيل 4 ملايين ريال عبر بوابة «زكاتي» لدعم «الضمان»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>