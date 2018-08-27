الدولار قرب أقل مستوى في شهر بفعل اتفاق التجارة مع المكسيك

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

الدولار قرب أقل مستوى في شهر بفعل اتفاق التجارة مع المكسيك

الدولار قرب أقل مستوى في شهر بفعل اتفاق التجارة مع المكسيك
0

تواصل- وكالات:

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر مقابل سلة عملات منافسة، اليوم (الثلاثاء)، مع تعزز الشهية للأصول عالية المخاطر بفعل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

لكن تحركات السوق جاءت محدودة بدرجة كبيرة حيث كان التوصل إلى اتفاق ما متوقعاً بين متداولي سوق الصرف الأجنبي في الأيام الأخيرة ليستقر الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بوجه عام مقابل الدولار.

وقالت إثير رايخلت محللة سوق الصرف في كومرتس بنك «تعطي الصفقة الانطباع بأن الرئيس الأمريكي أصبح أقل اهتماما بإثارة النزاع في الوقت الحالي بل ويبذل الجهد لتحقيق نتائج بناءة على جبهات الحرب التجارية».

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ الثاني من أغسطس عند 94.68 في أوائل المعاملات الآسيوية لكنه قلص خسائره لاحقاً.

ورغم قوة الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين، استقر اليورو بشكل كبير عند نحو 1.1685 دولار بعد أن أبلغ لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي صحيفة إيطالية أن عجز ميزانية البلاد قد يتجاوز سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يشترطه الاتحاد الأوروبي.

وكان الجنيه الإسترليني من أكبر الخاسرين في أسواق العملات مع عودة متعاملي سوق لندن بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة ليجدوا في انتظارهم مزيدا من عناوين الأخبار السلبية على صعيد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وسجل الإسترليني أدنى مستوياته في 2018 أمام اليورو بعد أن طلب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب من وزرائه إعداد إجراءات احترازية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق. ونزل اليوان الصيني نحو 0.1% في المعاملات الخارجية إلى 6.8024 للدولار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انتقادات ترامب للمركزي الأمريكي تهبط بالدولار

انتقادات ترامب للمركزي الأمريكي تهبط بالدولار

بالصور.. العثور على 122 سلحفاة بحرية نافقة على أحد الشواطئ

بالصور.. العثور على 122 سلحفاة بحرية نافقة على أحد الشواطئ

الليرة التركية تنخفض 7% مقابل الدولار

الليرة التركية تنخفض 7% مقابل الدولار

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>