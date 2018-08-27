فيسبوك تكافح للحفاظ على المستخدمين الشباب.. وسناب شات يتفوق

تواصل – وكالات:

بحلول نهاية هذا العام، فإن تطبيق سناب شات، والذي لديه ميزة الرسائل التي تختفي ومرشحات الصور غير التقليدية، سيصبح أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في المملكة المتحدة لجيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق EMARKETER، فإن منصة فيسبوك باتت تكافح للمحافظة على صلة بجيل الشباب من المستخدمين، حيث يبدو أن المنصة قد فقدت بريقها لصالح التطبيق المنافس سناب شات باعتباره الوجهة الرقمية المفضلة للمراهقين هذا العام.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن تنمو الشريحة الديموغرافية من المستخدمين لدى سناب شات بأكثر من 350 ألف مستخدم في عام 2018، لتصل إلى أقل بقليل من 5 ملايين مستخدم، أي حوالي 31 في المئة من مجمل مستخدمي التطبيق في المملكة المتحدة البالغ عددهم حوالي 16.2 مليون شخص، مما يجعله متقدمًا على فيسبوك لأول مرة في المملكة المتحدة.

كما يتوقع أن يعاني فيسبوك للعام الثاني على التوالي من تراجع أعداد المستخدمين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، بحيث يبلغ عددهم حوالي 4.5 مليون، أي بخسارة أكثر من 500 ألف مستخدم في العامين الماضيين، أو ما يعني انخفاضًا بنسبة 1.8 في المئة بالمقارنة مع عام 2017.

وتكشف الأرقام عن المزيد من الأخبار السيئة بالنسبة للشركة، حيث تفوق سناب شات خلال العام الماضي على فيسبوك فيما يتعلق بأعداد المستخدمين الشباب في المملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، ووفقاً للمحللين، فقد ظهر الآن جيل جديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين لم يسبق لهم استخدام موقع فيسبوك، مما يعني أن نمو فيسبوك عبر الهاتف المحمول في المملكة المتحدة قد بدأ في التراجع.

ويبلغ عدد مستخدمي سناب شات حوالي نصف حجم عدد مستخدمي فيسبوك، أي ما يزيد قليلًا على 16 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، مع نمو متوقع هذا العام بنسبة 9 في المئة، ويعتبر المستخدمون الشباب بمثابة شريان الحياة لمستقبل منصات التواصل الاجتماعي والمعلنين، مما دفع شركة فيسبوك إلى تركيز نشاطها على إنستجرام لمنافسة سناب شات والحفاظ على المستخدمين الأصغر سنًا لديها.