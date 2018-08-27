وصول أكثر من 148 ألف حاج إلى المدينة المنورة

تواصل – فريق التحرير:

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 148,431 حاجاً, وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن 64910 حجاج قدموا للمدينة المنورة أمس الاثنين، فيما غادرها في اليوم ذاته 4239 حاجاً متوجهين إلى بلدانهم, في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 9482 حاجاً.

وبينت الإحصائية أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس، بلغ 138944 حاجاً.