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مكة.. بلدية مدركة تضبط لحوم أضاحي مهربة

مكة.. بلدية مدركة تضبط لحوم أضاحي مهربة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية مدركة بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس، كميات من لحوم الأضاحي التالفة تم تهريبها وحفظها بسكن خاص لعمال المطاعم، حيث تم تحويل السكن إلى مستودع لحفظ المواد الغذائية لغرض التجهيز للبيع، علاوة على وجود خضراوات تظهر عليها علامات التلف والفساد في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية مدركة ماجد اللهيبي، أنه تم على الفور حجز كافة المستلزمات بالمستودع والتعامل مع الكميات المضبوطة وإتلافها وفق الضوابط الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتسليم العمالة للجهات المختصة، بمشاركة رئيس قسم صحة البيئة عيسى الروقي وبمتابعة وإشراف مباشر من رئيس بلدية مدركة عبدالله بن مرعي آل معوض.

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