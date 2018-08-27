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استغلوا تأخر الشركة الوطنية.. وافدون بجدة يرفعون أسعار صهاريج المياه للضعف

استغلوا تأخر الشركة الوطنية.. وافدون بجدة يرفعون أسعار صهاريج المياه للضعف
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تواصل – جدة:

استغلت عمالة وافدة في جدة، تأخر شركة المياه الوطنية عن توفير المياه عبر الشبكة لبعض الأحياء، وقامت برفع أسعار الصهاريج بطريقة مبالغ فيها حيث تصل نسبة ارتفاع الصهريج عن سعره الرسمي مابين 50% والى 100%

ووفقاً لـ”المدينة” فإن العمالة الوافدة تقوم بالمتاجرة في المياه في سوق سوداء، وترفع أسعارها بشكل غير منطقي، رغم صدور فواتير محددة من شركة المياه الوطنية بقيمة 59 ريالاً للصهريج “9 أطنان”.

وبحسب بعض الأهالي، فإن تحديد السعر يتم بعشوائية شديدة من قبل العمالة الأجنبية المسؤولة عن توزيع الكوبونات، ويتعللون برفع السعر في الغالب ببعد أو قرب المسافة من الأشياب، فالحمدانية شمال جدة، يصلها الصهريج المسعر بـ59 ريالاً بنحو 100 ريال تقريباً، فيما يتراوح سعره في الأحياء المجاورة ما بين 80 – 100 ريال للصهريج، أما الصهريج سعة 18 طنا فيخرج من الأشياب حسب السعر الرسمي بـ119 ريالاً لكنه يصل إلى بعض الأحياء بـ 300 ريال في حين يصل سعره في الأحياء المجاورة ما بين 150 إلى 230 ريالاً.

وتأتي تلك الأسعار المبالغ فيها في ظل عدم وجود أزمة للمياه في الأشياب وفقاً لتأكيدات الشركة، فيما تحمل الفواتير مسميات لشركات ومؤسسات خاصة غير معروفة مما يثير التساؤل حول من سمح لهؤلاء بمزاولة النشاط أمام الأعين وفي وضح النهار ودون رقابة كافية.

وإلى ذلك أعرب عدد من السكان عن استيائهم الشديد من ارتفاع الأسعار والمبالغات التي يتقاضاها سائقو الصهاريج أمام الأشياب والتي لجأوا إليها اختصاراً للانتظار الطويل وإجراءات الحصول على صهاريج المياه وذلك في الأحياء التي لم تغذ حتى الآن بشبكة المياه.

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