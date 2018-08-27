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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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وظائف طبية لحملة البكالوريوس بمستشفى قوى الأمن في الرياض

وظائف طبية لحملة البكالوريوس بمستشفى قوى الأمن في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف طبية شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق، بمسمى (أخصائي تغذية، واستشاري جراحة الصدر والأوعية الدموية، وأخصائي جراحة عامة)، وفقاً للمسميات والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي تغذية (Dietitian Specialist) (للرجال فقط).
2- استشاري جراحة الصدر والأوعية الدموية (Consultant Thoracic-Vascular Surgery).
3- أخصائي جراحة عامة – طبيب (Registrar General Surgery).

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الوظائف المتاحة وشروطها وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويمكن التقديم من خلالهنا 

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