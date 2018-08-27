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5030 وظيفة شاغرة بـ«التعليم»

5030 وظيفة شاغرة بـ«التعليم»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي، توفير 5030 وظيفة حارس أمن للمدارس بإدارات التعليم بالسعودية.

وقال الحربي: “الأولوية في توظيف حراس الأمن لمن أنهت وزارة التعليم عقودهم، وكانوا على نظام الأجر اليومي شرط أن تنطبق عليم شروط شركات الحراسة، كما أن التوظيف سيكون عن طريق الشركات المشغلة بالتعاون مع الأمن والسلامة المدرسية بالمناطق والمحافظات”.

يذكر أن وزارة التعليم قد طلبت سابقاً من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات إعداد قوائم بأسماء الحراس، الذين أُلغيت عقودهم ممن تنطبق عليهم شروط الحراسات والتنسيق مع الشركات، التي سيتم ترسية المشروع عليهم من أجل إلحاقهم بوظيفة حراس المدارس.

وتضمنت أهم شروط الحراسات بالمدارس أن يكون سعودي الجنسية، وعمره أقل من 55 عاماً، ولائقا طبياً، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى، ولديه مؤهل علمي، والأفضلية لمن لديه مؤهل أعلى.

 

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