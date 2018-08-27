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دعهم يتشاجرون.. دراسة: المشاحنات والمنافسات بين الأشقاء مفيدة

دعهم يتشاجرون.. دراسة: المشاحنات والمنافسات بين الأشقاء مفيدة
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث الأسرة في جامعة كامبريدج، أن التنافس والتشاحن بين الأشقاء، يمكن أن يساعد على تحسين نموهم العقلي والعاطفي، وتطوير مهاراتهم الاجتماعية في المستقبل.

الدراسة التي تحمل عنوان “تودلرز أب” هي جزء من مشروع بحثي مدته خمس سنوات، يحلل النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وستة أعوام.

وشارك 140 طفلاً في المشروع، حيث أظهرت النتائج أن امتلاك الأشقاء له تأثير إيجابي على التطور المبكر للطفل، حتى لو كانت العلاقة سلبية.

ومع ذلك، فإن التنافس المعتدل فقط هو الذي يعتبر جيدًا وصحياً، لأن الخلاف المستمر بين شقيقين على مدى عدد من السنوات، قد يؤدي إلى صعوبة في بناء العلاقات ومشاكل سلوكية في وقت لاحق من الحياة، بحسب موقع إندي 100.

 

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