«الكهرباء» توضح كيفية إعادة الاشتراك في برنامج «تيسير»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أنها تلقت عدداً من الاستفسارات والطلبات الخاصة برغبة بعض المشتركين في إعادة إدراجهم في برنامج تيسير، مؤكدة أن أي مشترك سكني يُمكنه إعادة الاشتراك في البرنامج عن طريق الموقع الالكتروني se.com.sa أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

وأضافت “السعودية للكهرباء” أن الفترة الماضية شهدت تلقي الشركة عدداً من طلبات المشتركين الراغبين في إعادة إدراجهم ضمن برنامج تيسير، بعد أن تعرفوا بشكل دقيق على مزايا البرنامج، ودوره في تسهيل عملية سداد قيمة فاتورة الخدمة الكهربائية عن طريق دفع الحد الأدنى من الفاتورة، وهو متوسط استهلاك المشترك خلال الاثني عشر شهراً السابقة على شهر يوليو 2018م، ليتم في نهاية العام عمل التصفية المالية بين الشركة والمشترك له أو عليه.

وأشارت الشركة إلى أن عملية إعادة الاشتراك في برنامج تيسير للمشتركين السكنيين لا يترتب عليها أي تكلفة مالية، ويُمكن للمشترك بعد تلقيه رسالة نصية بإعادة إدراجه في البرنامج سداد مبلغ تيسير فقط، وليس كامل قيمة الفاتورة، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

يذكر أن “السعودية للكهرباء” أطلقت الشهر الجاري برنامج تيسير للمشتركين الذين تتراوح قيمة فاتورتهم بين 300 إلى 3000 ريال، التزاماً بتوجيهات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإتاحة خيارات سداد مرنة للمشتركين، ويحق للمشترك الاستمرار في البرنامج وسداد الحد الأدنى من قيمة الفاتورة أو الخروج منه وسداد كامل المبلغ المستحق.