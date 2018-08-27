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6 ميزات في آيفون لن تجدها على هواتف أندرويد

6 ميزات في آيفون لن تجدها على هواتف أندرويد
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تواصل – وكالات:

لا شك أن نظامي تشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس iOS وأندرويد Android في حالة تنافس دائم على توفير الميزات الفريدة للمستخدمين، حيث يحتوي كل نظام على ميزات تجعله مختلفًا عن الآخر، وعادة ما تستمر حالة المقارنة بين النظامين حيث أنهم أكبر منافسين في سوق الأجهزة المحمولة، وبناء على ذلك سنقدم لك اليوم بعض الميزات الفريدة الموجودة في هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل آي أو إس والتي لا تتوفر في أي هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد:

1- ميزة  3D Touch

عندما تريد القيام بشيء ما على جهاز يعمل باللمس، تلمس الشاشة، وعندما تريد الحصول على خيارات أخرى يمكنك الضغط لفترة طويلة، ولكن على نظام آي أو إس هناك خيار ثالث: الضغط بقوة على شاشة هاتف آيفون يؤدي إلى ظهور مستوى جديد من الخيارات.

تُعرف هذه الميزة باسم  3D Touch وتقدم طريقة جديدة وتفاعلية للتحكم بالهاتف، عبر التعرف على قوة الضغط على الشاشة، لتوفر خيارات جديدة للمستخدم لأداء الوظائف المختلفة داخل التطبيقات، وهذه الميزة غير متاحة على أي هاتف يعمل بنظام أندرويد حيث  يتوفر خياران هما اللمس أو الضغط لفترة طويلة فقط.

2- خدمة iMessage: طريقة أفضل وأكثر أمنًا للدردشة على آيفون

إذا سألت 10 من مستخدمي نظام آي أو إس لماذا يستخدمون النظام فمن المرجح أن نصفهم على الأقل سيقولون بسبب iMessage، مركز الرسائل المتكاملة في نظام آبل.

تعتبر خدمة imessage ببساطة خدمة أشبه بتطبيق واتساب، ولكنها خاصة فقط بمستخدمي أجهزة آبل ومن مميزات الخدمة أنها تتيح للمستخدمين إرسال  الرسائل النصية القصيرة SMS أو رسائل الوسائط المتعددة MMS مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو، بالإضافة إلى مشاركة الموقع الجغرافي. ولا يوجد منافس لخدمة iMessage على نظام أندرويد ولكن يوجد العديد من تطبيقات المراسلة التي توفرها جوجل.

3- ميزة Offload: للتخلص من التطبيقات غير المستخدمة دون فقدان بياناتها

تتيح لك هذه الميزة التي تم تقديمها في نظام التشغيل iOS 11، إزالة التطبيق بشكل فعال دون فقد أي من بياناته المخزنة على الهاتف، حيث إذا قمت بتثبيت التطبيق مرة أخرى فستجد البيانات القديمة مازالت محفوظة على الجهاز، وهذه الميزة تكون مفيدة جدًا خاصة للتطبيقات التي تستهلك مساحة تخزين كبيرة.

يمكنك تفعيل ميزة Offload من خلال الإعدادات Settings > عام General > تخزين آيفون  iPhone Storage. بعد التفعيل يمكنك إلغاء تحميل التطبيقات في هذه القائمة نفسها.

4- ميزة Animoji من أجل تعبيرات وجه ثلاثية الأبعاد:

تطورت الرموز التعبيرية emoji وهي وسيلة ممتعة للتعبير عن شعورك لتصبح معروفة باسم Animoji في هاتف آيفون X، والتي يمكنك من خلالها إنشاء شخصيات متحركة مخصصة ومشاركتها في تطبيق الرسائل الذي يستخدم صوتك ويعكس تعبيرات وجهك.

لدى هواتف سامسونج الجديدة ميزة AREMOji التي تشبه إلى حد كبير تطبيق Memoji، ولكن نظام أندرويد ككل يفتقد أي شيء مشابه لرموز Memoji أو Animoji.

5- ميزة Swipe to Go Back أفضل من زر الرجوع

يحتوي نظام أندرويد على زر الرجوع، وهذه هي الطريقة التي تستطيع من خلالها الرجوع إلى الشاشة السابقة. تضيف بعض التطبيقات أيضًا زر رجوع إلى أعلى اليسار، والذي يكاد يكون من المستحيل الوصول إليه بيد واحدة على هاتف كبير. من ناحية أخرى تقدم أجهزة آيفون ميزة جديدة للعودة إلى الصفحة السابقة التي تجعل الأمر أكثر سهولة: اسحب إلى اليمين swipe right.

على سبيل المثال إذا كنت تتصفح حسابك عى إنستجرام ثم قمت بفتح حساب أحد الأصدقاء لتصفح الصور به يمكنك الرجوع إلى حسابك مرة أخرى ببساطة عن طريق التمرير سريعًا لليمين. إنها ميزة سهلة الاستخدام أكثر من الوصول إلى زر الرجوع.

6- وصول آخر التحديثات في الوقت المناسب: دعم أفضل لجميع هواتف آيفون

من أفضل الميزات الموجودة في نظام التشغيل آي أو إس هي أنه عندما يتم طرح إصدار جديد من النظام، فإنه يتوفر على الفور لجميع الهواتف المدعومة، بينما في الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد لا يوجد غير هواتف جوجل بيكسل Pixel هي الاستثناء الوحيد والتي تحصل أحدث الإصدارات بسرعة بينما تنتظر باقي ماركات الهواتف لفترة أصول حتى تحصل على أحد إصدار من أندرويد.

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