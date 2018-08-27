مؤسسة التقاعد: 3 سنوات تجريبية لاحتساب المعاش واستبعاد الخدمة فوق 40 عاما

تواصل – الرياض:

أكدت مؤسسة التقاعد، أن استكمال الفترة التجريبية 3 سنوات شرط لاحتساب المعاش التقاعدي، مؤكدة في ذات السياق أيضًا أن الخدمة بعد 40 سنة عمل، لا تحتسب لأغراض التقاعد ولا يرد عنها عائدات تقاعدية.

وأوضحت المؤسسة وفقا لـ”المدينة‘‘ أن الحقوق والإجازات والبدلات المتعلقة بالوظيفة من اختصاص جهة العمل السابقة للتقاعد، ولفتت إلى أنه يخصص للمستفيدين كامل المعاش مهما كان عددهم إذا كان المتقاعد عسكريا، أما إذا كان مدنيا فيخصص لهم كامل المعاش اذا كانوا ثلاثة فأكثر. وبينما يبلغ عدد المستفيدين من معاشات المؤسسة قرابة 1.3 مليون.

وعزت المؤسسة العجز في حساباتها التقاعدية المدنية والعسكرية لعدة عوامل من بينها زيادة المعاشات، والشروط الميسرة للتقاعد المبكر، وعدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع، إضافة لارتفاع متوسط الأعمار.

ولفتت إلى تعديل سلم الرواتب، والتحفيز على التقاعد المبكر، وعدم مراعاة الكلفة المترتبة على حسابات التقاعد، وسن الدخول للعمل. وطَالَبَت المؤسسة بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة ورفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بنسبة 5% للحساب المدني، و7% للحساب العسكري.