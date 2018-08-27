برلمان إيران يحاصر «روحاني» بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد

تواصل – وكالات:

في جلسة غير عادية، حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني جلسة للبرلمان اليوم (الثلاثاء) للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها طهران، بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.

وبحب وكالة الأنباء “رويترز” فهذه تعد المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية والاحتجاجات في أرجاء البلاد.

ويريد المشرعون استجواب روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.

وكانت قد أطاحت الاحتجاجات المتصاعدة ضد نظام الملالي بوزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، بعد ما سحب مجلس الشورى الثقة منه الأسبوع الماضي، في ضربة جديدة لحكومة حسن روحاني التي فشلت فشلا ذريعا في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة، وانهيار حاد في قيمة الريال.