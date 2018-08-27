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المدارس الأهلية تواصل إعفاء الطلاب من دفع «القيمة المضافة»

المدارس الأهلية تواصل إعفاء الطلاب من دفع «القيمة المضافة»
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تواصل – جدة:

كشف عضو لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مالك بن طالب، عن استمرار إعفاء الطلاب السعوديين من دفع القيمة المضافة البالغة للمدارس الأهلية 5 % من إجمالي المدفوعات سواء للرسوم الدراسية والملابس والكتب، مشيرا إلى عدم صدور أي توجيه بإلزامهم بالسداد حتى الوقت الراهن.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد عزا ابن طالب مبررات رفع بعض المدارس الأهلية للرسوم الدراسية لعدد من المسببات منها التكلفة المادية للمدارس كالتأمين الطبي وغيره أو إدراج برامج تعليمية جديدة يخول المدارس لرفع طلب لوزارة التعليم للموافقة أو الرفض على الطلب المقدم وفي حال عدم موافقة الوزارة على طلب رفع الرسوم تمنح المدرسة مهلة تظلم، مبينا أن ارتفاع الرسوم يراوح بين 2000 و3000 ريال.

وحول تطبيق فكرة الحافلة الذكية لنقل الطلاب والطالبات والإسورة الذكية التي تكون في معصم الطلاب من أجل الحد من تكرار حوادث نسيان الطالب في الحافلات، أوضح عضو لجنة المدارس الأهلية أنها مجرد مبادرات مقدمة من عدد من المدارس ولكن لا يوجد تطبيق عملي على أرض الواقع بل هناك تعليمات بتحمل كافة الأطراف مسؤولية نقل الطلاب عبر الحافلات المدرسية.

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