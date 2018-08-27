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إقرار لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.. قريباً

إقرار لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.. قريباً
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تواصل – الرياض:

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ‘‘إن الوزارة تتطلع لإقرار لائحة الوظائف التعليمية الجديدة قريبا‘‘ مشيرا إلى أنها ستعزز رؤية وزارة التعليم التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتحفيز المعلم المميز والجاد والساعي للتطوير والتجديد.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب رعايته أمس (الإثنين) تدشين فعاليات منتدى المعلمين الدولي في الرياض، أن هذا المنتدى سيمضي ثلاثة أيام في نقاشات وحوارات حول القضايا التعليمية والتربوية، وستساهم في تعميق نظرة المعلم لمهنة التدريس وقدرته على ترجمة هذه الأفكار مع زملائه الآخرين داخل المدرسة ونتمنى أن يحقق المنتدى وكافة البرامج التي تقدمها الوزارة للمعلم كل النجاح للمستقبل.

وكشف العيسى عن توجه الوزارة لتوسيع المنتدى، وقال«لظروف حيز المكان والزمان استقطبنا 700 معلم ومعلمة، وهذا لا يكفي فنحن نريد أن نصل لكل معلم ومعلمة سعوديين وأن نساعدهم لاختيار البرامج المناسبة لتطوير قدراتهم، ونفكر أن نقيم هذا المنتدى في كل إدارة تعليمية للاستفادة من الخبرات الدولية».

وأعرب عن أمله بأن يشاهد في كل مدرسة حلقات نقاش وتطوير مهني ولو عقدت في كل مدرسة حلقة نقاش حول تطوير القدرات ومواجهة
الصعوبات سنستطيع توسيع دائرة الفائدة في التطوير، بحسب “عكاظ”.

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