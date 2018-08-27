بالفيديو.. ضبط 4 مفحطين وحجز عشرات المركبات المتجمهرة بعسير

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت دوريات مرور ‫منطقة عسير، أربعة مركبات يمارس سائقيها التفحيط، وكذلك حجز العشرات من المركبات المتجمهرة في مواقع التفحيط.

وأوضحت إدارة المرور بالمنطقة، أن حملتها المكثفة ستتواصل لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وخاصةً التفحيط، مضيفة أن الدوريات ستعمل بحزم، وستقوم بحجز المركبات المخالفة في ظل استمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط.

ودعت إدارة المرور أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم، وملاحظة المركبات المسلمة لهم وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق.