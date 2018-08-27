مطلع العام الهجري.. العمل تطلق جولات تفتيشية للتأكد من توطين 12 نشاطاً

تواصل – الرياض:

كشف مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن الوزارة ستطلق في مطلع العام الهجري الجديد، أي بعد (13) يومًا، فريقها من المفتشين في جميع المناطق لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وبحسب ‘‘المدينة‘‘ فقد أوضح المصدر أن الفرق التفتيشية أكملت استعداداتها مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا بنسبة 70%، حيث تم تثقيف المفتشين والمفتشات على آلية إعداد التقارير التفتيشية وتطبيق النظام بحق المخالفين.

وبين المصدر، أنه تم خلال الفترة الماضية، إعداد دورات في عدد من مناطق المملكة للمفتشين والمفتشات عن كيفيه إعداد التقارير التفتيشية وكيفية تحرير و إثبات مخالفات العمل من قبل المفتش،مع ضرورة إلمام المفتش بكافة أنظمة التفتيش بالوزارة، والطريقة المثلى في إعداد تقارير جولات التفتيش وتطبيق أعلى معايير التفتيش في الجولات الميدانية على المنشآت.

وأشار المصدر، إلى أنه تم توزيع المفتشين على قطاعات مختلفة موزعة حسب خارطة الأحياء، ويتم النزول الميداني فيها وزيارة المنشآت،وفي حال وجود مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء اللازم،وفق لانظام مخالفـة الوظائـف المقصـورة علـى السـعوديين حسـب المـادة 36 مـن نظـام العمل و الفقـرة 20 مـن جـدول العقوبـات بالقـرار رقـم 8847 وتاريـخ 1/5/1439هـ.،لافتا إلى أن عدد المفتشين والمفتشات على مستوى المملكة يتجاوزن الـ (200).

وبحسب دليل الضوابط الزيارة التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية،فقد أوضح أن الزيارة التفتيشية يجب أن تتم من قبل اثنين من المفتشين على الأقل، حيث لا يُعتد بالزيارة التي تتم من قبل مفتش واحد، كما تتم عملية إدارة واختيار المفتشين عبر برنامج تدوير المفتشين، ويقوم نظام التفتيش التتبعي بإعادة جدولة الزيارات التفتيشية السابقة، وإدراجها من جديد بجداول المهام، وفرز النتائج للتأكد من إتباع الإجراءات اللازمة في الزيارتين، ومن مستوى الأداء وضمان العدالة.