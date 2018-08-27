مقطع نادر.. أول أذان يبث إذاعياً من الحرم النبوي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

«الطيران الإماراتية» تكشف حقيقة استهداف الحوثيين لـ «مطار دبي»

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

مجددًا.. «الخدمة المدنية» تدعو المسجلين بنظامي «جدارة» و«ساعد» لتحديث بياناتهم

مقطع نادر.. أول أذان يبث إذاعياً من الحرم النبوي

مقطع نادر.. أول أذان يبث إذاعياً من الحرم النبوي
0

تواصل – راضي العنزي:

وثق مقطع فيديو  أول أذان يرفع من المسجد النبوي، ويبث عبر إذاعة المملكة، وذلك عام 1373 هـ أي قبل نحو 66 عاما من الآن.

وفي يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ الموافق 19 يوليو 1949 أصدر الملك عبدالعزيز -ر حمه الله- مرسوماً ملكياً وضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وعدم التعرض لأحد بالشتم أو التعريض بأحد أو المدح الذي لا محل له، كما أكد ضرورة الاهتمام بالأمور الدينية وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.

وبالفعل أنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة حيث بدأ إرسالها يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ الموافق أول أكتوبر 1949هـ وهو يوم الوقوف بعرفة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خطيب المسجد النبوي: التقوى خير زاد وأفضل وسيلة لرضا رب العباد

خطيب المسجد النبوي: التقوى خير زاد وأفضل وسيلة لرضا رب العباد

إمام المسجد النبوي: فاز المتقي وخسر المُسرِف الشقي (صور)

إمام المسجد النبوي: فاز المتقي وخسر المُسرِف الشقي (صور)

أكاديمية المسجد النبوي تنظم مجموعة محاضرات توعوية بـ 5 لغات

أكاديمية المسجد النبوي تنظم مجموعة محاضرات توعوية بـ 5 لغات

ماذا قالت زائرات المسجد النبوي بعد رؤية الخدمات المقدمة للحجيج؟

ماذا قالت زائرات المسجد النبوي بعد رؤية الخدمات المقدمة للحجيج؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>