مقطع نادر.. أول أذان يبث إذاعياً من الحرم النبوي

تواصل – راضي العنزي:

وثق مقطع فيديو أول أذان يرفع من المسجد النبوي، ويبث عبر إذاعة المملكة، وذلك عام 1373 هـ أي قبل نحو 66 عاما من الآن.

وفي يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ الموافق 19 يوليو 1949 أصدر الملك عبدالعزيز -ر حمه الله- مرسوماً ملكياً وضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وعدم التعرض لأحد بالشتم أو التعريض بأحد أو المدح الذي لا محل له، كما أكد ضرورة الاهتمام بالأمور الدينية وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.

وبالفعل أنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة حيث بدأ إرسالها يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ الموافق أول أكتوبر 1949هـ وهو يوم الوقوف بعرفة.