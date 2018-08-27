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«الخطوط السعودية»: 20 مليون مسافر خلال 7 أشهر

«الخطوط السعودية»: 20 مليون مسافر خلال 7 أشهر
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تواصل – الرياض:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية إن إجمالي أعداد المسافرين منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يوليو ارتفع إلى أكثر من 20 مليون مسافر وعدد الرحلات إلى 124.72 ألف رحلة.

جاء ذلك بعد أن نقلت الشركة خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 3.13 مليون مسافر على 18.62 ألف رحلة داخلية ودولية، بنمو تبلغ نسبته 9 % في أعداد المسافرين و6 % في عدد الرحلات، مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وسجل المعدل اليومي تشغيل أكثر من 600 رحلة ونقل ما يزيد على 100 ألف مسافر يومياً، وفقا لتقرير الأداء لشهر يوليو 2018 لشركة “الخطوط السعودية”.

وتجاوز عدد المسافرين عبر القطاع الداخلي خلال شهر يوليو 1.52 مليون مسافر، تم نقلهم على 10.57 ألف رحلة، وبلغ مسافرو القطاع الدولي أكثر من 1.61 مليون مسافر، بنسبة نمو 16 %، عبر أكثر من 8 آلاف رحلة دولية.

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