توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد “الثلاثاء”، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى الطائف.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، مساء الاثنين، إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما ترتفع الرطوبة النسبية على شرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غداً الثلاثاء، كالتالي: