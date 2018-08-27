«السكك الحديدية» تحدد الأوزان المسموح بها داخل القطارات

تواصل – الرياض:

كشفت الشركة السعودية للسكك الحديدية “سار”، أمس الاثنین، عن الأوزان المسموحة بها لركاب قطارات الشركة من ركاب الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم نقل أمتعة ركاب عربات الاحتیاجات الخاصة الأطفال مجاناً، وفیما يخص الأوزان المسموح بھا لركاب قطارات الدرجة الاقتصادية، بیّنت أنه مسموح بحمل شنطة الشحن بوزن 25 كجم، بالإضافة إلى حقیبة يد واحدة 7 كجم وحقیبة شخصیة أو حقیبة الكمبیوتر الشخصي.

كما ذكرت “سار” أن ركاب درجة رجال الأعمال يُسمح لھم بشنطة شحن تزن 32 كجم، بالإضافة إلى حقیبة يد واحدة 10 كجم وحقیبة شخصیة أو حقیبة الكمبیوتر الشخصي، مشیرة إلى إمكانیة نقل الأجھزة الطبیة بشرط عدم تعديھا الوزن المسموح.