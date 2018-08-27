ظهور «كائن مرعب» على شواطئ نيوزيلندا (صور)

تواصل – وكالات:

فوجئ 3 أشقاء من نيوزيلندا بظهور “حبارا عملاقا” شبيه بالوحش، طوله 4.2 متر على شاطئ Wellington، صباح الأحد 26 أغسطس، مما سبب لهم حالة من الرعب.

ورصد الإخوة الثلاثة، دانييل وجاك وماثيو أبلين، الحبار العملاق على جزء من الشاطئ، لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مركبة الدفع الرباعي.

ويشبه هذا الحبار كائنا “أسطوريا” اكتُشف قبالة سواحل النرويج وغرينلاند. ومن غير الواضح ما الذي تسبب في نفوق الحيوان الضخم ووصوله إلى الشاطئ، حيث قال أحد الأخوة إن الحبار لم يصب بأذى، بصرف النظر عن وجود خدش صغير على رأسه.

وعلى الفور، اتصل الإخوة بالمعهد الوطني لبحوث المياه والغلاف الجوي (NIWA)، الذي وصل موظفوه إلى المكان وقاموا بنقل الحبار لدراسته، بحسب “روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق، قال مركز الحفظ (Conservation) إن كائنات الحبار العملاقة مثل هذا النوع، تظهر على الشاطئ بشكل منتظم نسبيا، بينما قال متحدث باسم الإدارة: “الأمر ليس شائعا بل نادر”.

يذكر أن أن الحبار العملاق يستمر في النمو حتى يصل طوله إلى 13 مترا، أي حوالي 8 أضعاف حجم الحبار المتوسط.