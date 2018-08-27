«التجارة» توضح حقوق المستهلك عند شراء سلع معمرة أو سيارة 

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين، أن من حقوق المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية أن يكون البيان التجاري المتعلق بالسلعة المعروضة للبيع مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، وجود بطاقة كفاءة الطاقة عند عرض الجهاز الكهربائي (غسالة، ثلاجة، مكيف) للبيع.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الاثنين، أكثر من 50 حقاً في دليل حقوق المستهلك عند شراء سلع أو أجهزة كهربائية معمرة أو سيارة.

أما فيما يتعلق بالضمان فأشار الدليل إلى أن مدة ضمان السلع الكهربائية لا تقل عن عامين، وتمدد بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء في أعمال الصيانة أو الانتهاء منها.

وفيما يخص السيارات أوضح الدليل أن من حقوق المستهلك عند شراء السيارة الحصول على فاتورة الشراء، وكذلك كتيب الضمان باللغة العربية وبصياغة واضحة ومفهومة ووجود بطاقة اقتصاد الوقود.

وبيّن الدليل، الحالات التي يستحق فيها المستهلك سيارة بديلة أو تعويضاً مالياً، منها إذا تعذّر الانتفاع بالسيارة لخلل مشمول بالضمان، أو التأخر عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية، أو التأخر عن التسليم المباشر لقطع الغيار ذات الطلب المستمر للمستهلك، أو ذات الطلب النادر خلال 14 يوماً من تاريخ الطلب.

وللاطلاع على بنود دليل حقوق المستهلك من خلال الرابط التالي (هنا).