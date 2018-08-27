«أبحاث التحلية» يكشف حقيقة المصادقة على ابتكار جديد لتحلية المياه المالحة

تواصل – الرياض:

أكد مدير معهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور أحمد صالح العمودي، أن المعهد ليس لديه أي علم برسالة الدكتوراه التي تتعلق بتقنية (النانو فلويد) ولم يكن هناك أي تواصل رسمي بين المعهد والباحث ولا يوجد أي مصادقة رسمية من المعهد تخص نتائج البحث وليس لدى المعهد أي معلومات عن التجارب المخبرية ولا الكيفية التي تم تقييم النتائج بها.

وعلق العمودي على ما نشرته وسائل إعلام محلية بشأن قصة الباحث السعودي وبحثه حول تحلية المياه المالحة عالمياً بتقنية النانو بقوله: “تم ذكر اسم المعهد في المقال وإيراد معلومات غير صحيحة. عليه، ولإيضاح كافة الملابسات حول المقال المشار إليه، توجب علينا إحاطتكم بتفاصيل الموضوع بموجب مقتضيات الأمانة العلمية، ولتصحيح خطأ المعلومات لقراء صحيفتكم الموقرة.

‫وتابع العمودي بسرد عدة معلومات عن هذا البحث وهذه الدراسة بقوله:

أولاً: لم يكن هناك أي تواصل رسمي بين الباحث والمعهد بخصوص موضوع رسالته للدكتوراه أو أي تفاصيل تتعلق ببحثه، وقد كان هناك تواصل بين الباحث وأحد منسوبي المعهد بحكم الصداقة بينهما، عبر اتصالات شخصية تخص رسالته ولم يكن للمعهد أي علم بها ولا يوجد أي مصادقة رسمية من المعهد تخص نتائج البحث.

‫ثانياً: ليس لدى المعهد أي معلومات عن التجارب المخبرية ولا الكيفية التي تم تقييم النتائج بها.

‫ثالثاً: لم يتم اختبار التقنية بالمعهد ولم يتم تحليل النتائج بالطرق الموثقة بالمعهد، لتأكيد أو نفي مخرجات الدراسة، حسبما تم تداوله، علماً بأن هناك طرقاً قياسية معتمدة لدى المعهد لتقييم التقنيات والنتائج المخبرية لأي دراسة.

‫رابعاً: المعهد يسعد بتقديم المساعدة لجميع الباحثين المهتمين بصناعة التحلية وخصوصاً عندما تتعلق بالتقنيات الجديدة؛ وذلك انطلاقاً من مسعاه الراسخ لتطوير هذه الصناعة.

‫خامساً: برغم ما حدث سيسعى المعهد للتواصل مع الباحث ومناقشة إمكانية تقييم هذه التقنية وتطويرها بالمعهد عند اجتيازها مراحل التقييم الأولية.

يذكر أن وسائل إعلام محلية نقلت عن الدكتور ناصر إبراهيم زولي، طالب الدكتوراه المبتعث من جامعة جازان (قسم الهندسة الكيميائية)، قوله إنه: “بسبب ندرة الموارد المائية العذبة في المملكة العربية السعودية حالياً يُستخرج الملح من الماء بواسطة طرق عدة، وللأسف هذه الطرق المستخدمة لتحلية المياه المالحة باهظة الثمن، ومستهلكة للطاقة بشكل كبير”.

وأضاف: “يعتبر هذا البحث العلمي الذي تم عمله نقطة تحول كبيرة في تقنية تحلية المياه المالحة؛ إذ ابتكرنا طريقة جديدة لزيادة إنتاج الماء العذب من الماء المالح باستخدام تقنية النانو (النانو فلويد). هذه التقنية المستجدة وغير المعروفة قادرة على توفير مياه نقية عذبة بواسطة نموذجها المصغر. أما إذا توسع استخدامها فهي ستكون قادرة على توفير المياه لتجمعات سكنية أكبر”.

وأشار إلى أنه تم إجراء هذا البحث في جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا (ميزوري – الولايات المتحدة الأمريكية). وفي تجربة لإثبات نجاح هذا الابتكار تم إرسال النتائج إلى مركز الأبحاث والتطوير للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل، وقد تبين من النتائج تحسُّن مستوى الأداء، وزيادة الإنتاج، وخفض التكلفة؛ الأمر الذي نفاه مركز الأبحاث جملة وتفصيلاً.