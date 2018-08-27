عفيف.. استدعاء صاحب موقع تعدين تعدّى على معالم بيئية

تواصل – فريق التحرير:

استدعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، صاحب موقع تعدين في غرب محافظة عفيف؛ لمخالفته الاشتراطات البيئية.

وقال مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض سعود الشمري: إن فرق التفتيش البيئي تمكّنت من رصد أحد المواقع العاملة في أعمال التعدين قامت بالتعدي على المعالم البيئية والتسبب بأضرار لها.

وأضاف “الشمري” أن الهيئة أحاطت إمارة منطقة الرياض بالواقعة لاستدعاء صاحب الموقع وإلزامه بإعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر وعلى نفقته.

وأوضح أن النظام العام للبيئة ألزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية وغيرها باتخاذ التدابير اللازمة بعدم تلوث المياه السطحية، أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصُّلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها.

ودعا “الشمري” جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن كل مخالف للنظام العام للبيئة عن طريق الرقم المخصص للبلاغات (988).