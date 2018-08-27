الخارجية الأمريكية: سنواجه إيران بكل قوة أمام «العدل الدولية»

تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن بلاده ستدافع عن نفسها “بقوة” في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت النظر في شكوى قدمتها طهران ضد العقوبات الأمريكية.

وشدد بومبيو في بيان على أن هذا الإجراء يعتبر “انحرافاً عن مسار المحكمة”، متهماً إيران بمحاولة “التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ إجراءات مشروعة، بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي”.

وقد افتتحت الجلسات أمام المحكمة الدولية في لاهاي صباح الاثنين وستستمر أربعة أيام. وبدأت إيران القضية في تموز/يوليو رداً على انسحاب الولايات المتحدة في أيَّار/مايو، من اتفاق 2015 بين القوى الكبرى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.

وتعتبر الإدارة الأمريكية هذا الاتفاق متساهلاً جداً ومقيداً. وفي سياق انسحابها، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الأمريكية التي رفعت في إطار الاتفاق النووي، على رغم استياء النظام الإيراني، وأيضاً بعض الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق عام 2015.

وأضاف بومبيو أن “الرئيس ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي لسبب بسيط هو أنه لا يضمن أمن الأمريكيين في مواجهة التهديد الذي يمثله القادة الإيرانيون”.