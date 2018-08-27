مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

تواصل – متابعات:

أكد المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور محمد بن سعود المقبل، أن وزارة التعليم ستبدأ في منح حوافز برنامج التدريب الصيفي لجميع المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في البرنامج الذي اختتم الشهر الماضي.

وأشار إلى أن الحوافز مرتبطة بعملية التطوير المهني، فكل معلم أو معلمة أو أي شاغل وظائف على الكادر التعليمي يحصل على مجموعة من البرامج التطويرية معناه أن هذا الشخص أصبح قادراً على تولي المناصب القيادية أو الإشرافية أو الحصول على فرصة في مقاعد الإيفاد والتدريس في الخارج، أو مقاعد الابتعاث، أو مقاعد برنامج خبرات، أو حركة النقل الداخلي أو الخارجي، وستضمن في التعاميم، بحسب “عكاظ”.

ولفت إلى تعميم خبرات 3 أصبح متضمناً فيه نقاط التطوير المهني، وكذلك سيتم تضمينها في الابتعاث والإيفاد وحركة النقل القادمة، وهذه واحدة من الأشياء التي نعلنها، وأيضاً إذا بدأ العمل في مسار رتب المعلمين الجديد سيستفيد منها المعلم أو المعلمة والترقي الوظيفي.