نصائح مهمة لحماية الأجهزة المنزلية المرتبطة بالإنترنت

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مع التطور التكنولوجي أصبح بالإمكان ربط جميع أجهزة المنزل تقريباً بالإنترنت، بداية من المصابيح والأجهزة الكهربائية والأبواب ومكبرات الصوت وحتى الستائر، ويطلق على هذه التكنولوجيا “إنترنت الأشياء”.

ومما لا شك فيه أن إنترنت الأشياء أتاح مساحة كبيرة من الراحة للمستخدم، إلا أن ذلك يحمل في طياته مخاطرَ أمنية، في حال تم اختراق هذه الأنظمة من خلال الهاكرز.

وينصح خبراء التقنية بما يلي للوقاية من تلك الأخطار التقنية التي تهدد أجهزة المنزل المرتبطة بالإنترنت:

– ربط الأجهزة الضرورية بشبكة الإنترنت فقط.

– كن على دراية بالأجهزة المتصلة وعدم نسيانها.

– أبق أنظمة التشغيل محدثة على الدوام.

– تأكد من خيارات الخصوصية في أنظمة التشغيل.

– احرص على شراء المنتج من شركات موثوق بها.