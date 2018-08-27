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استشاري بألمانيا: استخدام «الأسبرين» في هذه الحالة «كارثة وجناية»

استشاري بألمانيا: استخدام «الأسبرين» في هذه الحالة «كارثة وجناية»
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تواصل – فريق التحرير:

حذر هاني العبدلي، استشاري مخ وأعصاب بألمانيا، من استخدام حبوب الأسبرين دون استشارة الطبيب المعالج، واصفاً الأمر بـ “كارثة وجناية”.

وقال العبدلي: “استخدام حبوب أسبرين لمن تجاوز الـ 40 سنة لمنع حدوث جلطة هي معلومة خاطئة، بل قد تصل إلى كارثة وجناية”.

وشدد على أن الأسبرين يزيد من سرعة تدفق الدم في الشرايين؛ وبالتالي قد يسبب نزيفاً في “المخ أو المعدة” أو أي مكان آخر.

وأكد خبير المخ والأعصاب على أن ضرورة استخدام أسبرين من عدمه يجب أن يقيّمها طبيب متخصص (باطنة، قلب، مخ وأعصاب) وتقييم كل حالة على حده.

وأضاف عبر “تويتر”: “التقييم يخضع لمعرفة التاريخ المرضي بالتفصيل وفحوصات أخرى مصاحبة، لا تسألني في تويتر فضلاً هل أنصحك أو ما أنصحك؛ إذا كان طبيبك صرفها لك فلا تناقش أحداً غيره لأنه أدرى بحالتك”.

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