تقليص الدراسة إلى 4 أيام فقط بولاية أمريكية

تواصل – وكالات:

في خطوة لترشيد النفقات وتقليص المصروفات، تتجه منطقة دراسية في ولاية كولورادو إلى جعل أيام الدراسة 4 أيام في الأسبوع فقط، من أجل توفير المال.

وستقوم المدارس بتمديد كل يوم من الأيام الأربعة لمدة 40 دقيقة لطلاب المرحلة الابتدائية من الثلاثاء إلى الجمعة، وفقاً لما نشرته «فوكس نيوز».

وفيما واجهت هذه الخطوة ردود فعل متباينة من أولياء الأمور، رحب طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بالتغييرات الجديدة، بينما عبر أولياء أمور عن استيائهم من الخطوة، وشعورهم بالقلق بشأن الرعاية الصحية لأبنائهم، أكدت الولاية أنها ستقدمها الآن بشكل مجاني.

وقدرت الولاية الأمريكية المدخرات التي قد تنتج عن هذه الخطوة بمليون دولار سنوياً، من ميزانية تبلغ 160 مليون دولار.

وقال المدير العام المسؤول عن مدارس الولاية كريس فيلدر إن أغلب المبالغ التي سيتم ادخارها ستنتج من الحافلات والمعلمين البدلاء والمرافق العامة.