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«السوق المالي» تنشر مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

«السوق المالي» تنشر مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مجلس هيئة السوق المالي قراره المتضمن نشر مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة “مشروع التعليمات” لاستطلاع مرئيات العموم حياله؛ وذلك لمدة 30 يوماً تقويميّاً تنتهي بتاريخ 25 سبتمبر 2018.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن مشروع التعليمات يهدف إلى وضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع.

وتضمنت مسودة المشروع مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المصدر الالتزام بها وهي:

1 –يجب على المصدر – بعد حصوله على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمه المصدرة في المملكة – إشعار الهيئة دون تأخير عند إدراج شهادات الإيداع في السوق الأجنبية.

2 –يجب على المصدر بالاتفاق مع بنك الإيداع الذي يعينه وضع آلية لتجزئة حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم على حاملي شهادات الإيداع، بما يتوافق مع إجراءات التصويت التي يحددها المركز.

3 –يجب على المصدر الإفصاح للجمهور في المملكة عن جميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها للجمهور بموجب النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق؛ وذلك قبل الإفصاح عنها في السوق الأجنبية.

4 –يجب على المصدر الإفصاح للجمهور في المملكة عن جميع المعلومات التي يُفصح عنها في السوق الأجنبية على نحو متزامن أو قبل إفصاحه عنها في السوق الأجنبية.

5 –يجب على المصدر أن يتيح دون تأخير المعلومات المتوافرة في نشرة الإصدار في السوق الأجنبية كمستند متاح لمعاينة الجمهور في المملكة.

وبينت الهيئة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للتعليمات.

ويمكن الاطلاع على مشروع التعليمات من خلال المرفق أدناه:

https://argaamplus.s3.amazonaws.com/966b9783-dc11-432a-819a-dba83219d87f.pdf

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