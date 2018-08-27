جامعة حائل تعلن تعطيل «الرموز السرية» وتوجه رسائل توضيحية للطلاب

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أعلن ياسر الكنعان المتحدث الرسمي لجامعة حائل، أنه نظراً لتحديث أنظمة الأمان للبرامج الإلكترونية التشغيلية في جامعة حائل تم تعطيل جميع الرموز السرية غير المتوافقة مع اشتراطات أمن المعلومات، التي تتطلب احتواء الرمز السري على حروف كبيرة وصغيرة ورموز وأرقام، وهذا يشمل أنظمة التشغيل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن تغيير الرقم السري حسب الإجراءات المتبعة لكل نظام، وما يهمنا توضيحه هنا إجراء تغيير الرقم السري للطلبة، حيث يوجد رابط خاص لاستعادة الرقم السري بطلبه على رقم الجوال المضاف في النظام للطالب أو الطالبة (هنا).

وتابع أن الطلبة الذين غيروا أرقام جوالاتهم أو كانت مفصولة ويريدون تغيير رقم الجوال في النظام، هذا الأمر يلزم مراجعة إدارة القبول في عمادة القبول والتسجيل

طلاب | المدينة الجامعية – مبنى عمادة القبول والتسجيل – الدور الثاني

طالبات | مجمع كليات الطالبات – مبنى رقم 2 – صالة الاستقبال الرئيسية

أما طالبات الفروع اللواتي يرغبن إضافة أرقام جوالات جديدة للنظام، فعليهن مراجعة إدارة الفرع، كل طالبة حسب الفرع الذي تنتسب له، وإحضار البطاقة الجامعية أو الهوية الوطنية، وسيتم إنهاء الإجراء عبر برنامج المراسلات الإلكترونية خلال 48 كحد أقصى إن شاء الله.