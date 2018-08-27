مدارس تعليم جازان تستقبل أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة

تواصل – جازان:

استقبلت مدارس تعليم جازان اليوم الاثنين أكثر من 19000 معلم ومعلمة بمختلف المراحل الدراسية وذلك بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية ومباشرتهم لأعمالهم استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1439-1440هـ، بينما تبدأ عودة الطلاب والطالبات يوم الأحد القادم.

ورحب مدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بالمعلمين والمعلمات من منسوبي تعليم جازان ، مقدماً التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، ومشيداً بالجهود التي يبذلونها والدور الكبير الذي يقومون به للمساهمة في بناء الوطن وتنميته ، داعياً الجميع من الكادرين التعليمي والإداري لتوحيد الجهود لتحقيق انطلاقة متميزة لعام دراسي ناجح ومثمر بإذن الله.

وأضاف “الأحوس” أن اللجان المختصة بالاستعداد للعام الدراسي قد هيئت المدارس لاستقبال المعلمين والمعلمات بالإضافة للطلاب والطالبات وأنهت جميع أعمالها فيما يتعلق بصيانة المدارس وتوزيع الكتب الدراسية على مكاتب التعليم وذلك لتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة ، مشيراً إلى أن الأسبوع الحالي والذي يسبق عودة الطلاب والطالبات سيتضمن العديد من الورش القصيرة المكثفة التي تراعي الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي والتعليمي وتسهم في رفع المستوى العلمي والمهني لجميع منسوبي المدارس من الكادرين التعليمي والإداري.