«أمانة مكة» تصادر أسماكا ولحوما مجهولة المصدر بالمعابدة (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية بجولة رقابية على مطابخ تحضير الوجبات الغذائية، حيث تم خلال الجولة رصد مطبخ عشوائي لتحضير الأطعمة والوجبات تديره عمالة مخالفة، تبين أنه يحتوي المطبخ على أسماك ولحوم وخضروات معده في  بيئة غير صحية، اضافة إلى وجود العديد من المخالفات البيئية بالموقع.

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية المعابدة الفرعية عامر الشريف بأنه تم ضبط سيارات لنقل المواد الغذائية بالموقع تم تجهيزها لنقل الوجبات الغذائية، وتم خلال الجولة مصادرة 50 كيس سمك و كيلو ونصف من اللحوم مجهولة المصدر بالإضافة الى عدد 60 كرتون مياه معدنية ، وتم التحفظ على جميع السيارات بمستودعات البلدية لحين تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وأكد الشريف، أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة جميع الاحياء والاسواق والمحلات الغذائية والتجارية الواقعة في نطاق بلدية المعابدة ، وإزالة كل ما يمكن ان يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

 

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