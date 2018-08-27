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وزير التعليم يفتتح أعمال المنتدى الدولي للمعلمين والمعلمات

وزير التعليم يفتتح أعمال المنتدى الدولي للمعلمين والمعلمات
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تواصل – واس:

افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، في الرياض اليوم، المنتدى الدولي للمعلمين والمعلمات، بمشاركة 800 معلم ومعلمة من جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، و100 معلم ومعلمة من 30 دولة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام .

وبيَّن معالي وزير التعليم أن الوزارة في المملكة حرصت بدعم من القيادة الرشيدة، وبالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD على تنظيم هذا المنتدى الدولي، وذلك رغبة منها في مد جسور الخير والعطاء والتعاون بين الأسر التربوية على المستوى الدولي من خلال طرح قضايا تعليمية وتربوية تهم كافة الأنظمة التعليمية على مستوى العالم على طاولة النقاش, للاستفادة من التجارب الدولية.

وأكد معاليه أنه ستتم دراسة نتائج هذا المنتدى وتقييم هذه التجربة، مؤكداً أنه في حال كانت التجربة مميزة فسيتم نقلها هذه التجربة إلى مناطق أخرى من المملكة.

وتابع: الحوار الإيجابي والحضاري الذي نتوقع أن يحدث خلال جلسات هذا المنتدى سيدعم خططنا في وزارة التعليم لدعم قدرات المعلم السعودي وتعميق تجربته العلمية والمهنية، وسيصل صداه إلى مستويات عدة نظامنا التعليمي، فزملائنا المشاركون في هذا المنتدى سينقلون تجربتهم وما اكتسبوه من تجارب إلى زملائهم الذين لم يتمكنوا من حضور المنتدى وسيتكون لدينا حلقات نقاش إضافية في كل مدرسة سعودية، وسيتعرف زملائنا على تجارب تميزت بها دول أخرى في نظامهم التعليمي، وبالتالي سنجد أن دوائر النقاش والحوار ستتواصل خلال العام الدراسي لما فيه خير وصلاح وتطور نظامنا التعليمي.

وأكد أن وزارة التعليم، حرصت على التطوير المهني للمعلمين والمعلمات استجابة لمتطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال حزمة من البرامج الدولية والمحلية إيماناً منا بأن الميدان التربوي هو ميدان متجدد ديناميكي لا تنتهي تجاربه عند حد معين فالإبداع والتجديد هو سمة من سمات العمل التربوي الناجح والمتميز.

ووجه معالي وزير التعليم، رسالة للمعلمين والمعلمات أن يستمروا في جهودهم التطويرية وأن يتعرفوا على أبرز المستجدات التربوية وأن تكون عقولهم مفتحة على التفاعل مع كل جديد ومفيد، فالعالم من حولنا يزخر بتجارب رائدة وأفكار تربوية خلاقة وإمكانات علمية متجددة.

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