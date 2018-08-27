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«آبل» تستعد لإطلاق 3 هواتف آيفون بألوان جديدة وشاشات أكبر

«آبل» تستعد لإطلاق 3 هواتف آيفون بألوان جديدة وشاشات أكبر
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تواصل – وكالات:

كشفت وكالة بلومبرغ، في تقرير لها عن أن شركة آبل تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة في وقت قريب، مع محافظتها على أسلوب تصميم الشاشة الطويلة الممتدة من الحافة إلى الحافة مع مجموعة أوسع من الأسعار والميزات والأحجام لزيادة جاذبية الأجهزة.

وبحسب التقرير فإن الأجهزة الجديدة لن تأتي بتصميمات جديدة تمامًا كما هو الحال عندما كشفت الشركة الأكثر قيمة في العالم عبر بلوغ قيمتها السوقية تريليون دولار النقاب في العام الماضي عن هاتف iPhone X أو عند إعلانها في عام 2014 عن هاتف iPhone 6.

وتصف الشركة داخليًا عملية كشف النقاب هذا العام بوصف “S year”، وهي تسمية أطلقتها الشركة على الهواتف المحمولة الجديدة التي تحتفظ بالتصميم السابق ولكن مع إضافة ميزات داخلية جديدة، وتخطط الشركة لإجراء تغييرات أكثر أهمية في العام المقبل، وبالرغم من أن جهاز iPhone X لم يكن ذو تأثير كبير كما كان يأمل بعض المحللين قبل إصداره في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أنه لا يزال يبيع بقوة، وساعد آبل على اكتساب حصة في سوق الهواتف الذكية التي توقفت عن النمو تقريبًا.

وتظهر الهواتف المرتقبة، والتي من المفترض أن يتم كشف النقاب عنها خلال شهر سبتمبر، أن الشركة تعمد إلى تعديل استراتيجيتها، بحيث يتمثل هدف آبل حاليًا في زيادة متوسط الأسعار بشكل مطرد مع زيادة إجمالي عدد الأجهزة النشطة لدعم مبيعات الملحقات والخدمات الرقمية مثل بث الموسيقى والفيديو بدلًا من جذب الملايين من مستخدمي آيفون الجدد، وكانت الشركة قد أعلنت في مطلع عام 2016 عن إنجاز جديد تمثل بوجود مليار جهاز نشط، وارتفع هذا الرقم بحلول أوائل هذا العام إلى 1.3 مليار.

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