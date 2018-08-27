لتفادي زحام ساعة الذروة.. «أوبر» تعتمد على الدراجات بدلاً من السيارات

تواصل – وكالات:

تخطط شركة خدمات الركوب أوبر Uber لتركيز أعمالها بشكل أكبر على وسائل النقل الشخصية مثل الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية المعروفة باسم سكوتر، وذلك بدلًا من تركيزها على خدمة سيارات الأجرة المعتادة، حيث قال دارا خسروشاهي Dara Khosrowshahi، الرئيس التنفيذي للشركة ‘‘إن أوبر على استعداد لخسارة الأموال على المدى القصير من أجل تحويل التركيز إلى وسائل النقل الشخصية للرحلات القصيرة كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى‘‘.

ووفقًا للرئيس التنفيذي، فإن توافر المزيد من وسائل النقل الفردية يعد أكثر ملاءمة للسفر داخل المدينة، واعترف أن هذا التحرك سيعني على المدى القصير حدوث ضربة مالية أخرى للشركة التي تكبدت خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في العام الماضي، وأضاف أنه على المستثمرين أن يدركوا أن الخسائر على المدى القصير كانت ضرورية لتحقيق أهداف بعيدة المدى، وجزء منها كان التركيز بعيدًا عن السيارات في التنقلات داخل المدن.

وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي عبر مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، حيث قال: “خلال ساعة الذروة، من غير المجدي أن يستخدم هيكل معدني يبلغ وزنه طن واحد لنقل شخص واحد مسافة قصيرة، ونحن قادرون على تشكيل السلوك بطريقة تشكل مكسبًا للمستخدم وللمدينة، وربما أن هذا الأمر لا يشكل مكسبًا لنا من الناحية المالية على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل فإننا نعتقد أن هذا ما نريده بالضبط من الناحية الاستراتيجية”.

وأضافت أوبر دراجاتها الإلكترونية لأول مرة إلى تطبيقها في شهر فبراير، واستحوذت في شهر أبريل، على شركة خدمات الدراجات المسماة Jump مقابل صفقة بلغت قيمتها حوالي 200 مليون دولار، حيث تتوفر الدراجات الكهربائية حاليًا في ثماني مدن أمريكية، بما في ذلك نيويورك وواشنطن ودنفر، وسيتم إطلاقها قريبًا في العاصمة الألمانية برلين.