أفضل تطبيقات تشغيل الفيديوهات الآمنة للأطفال.. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات:

مع انتشار استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بين الأطفال هذه الأيام، أصبح من المهم تأمين الجهاز الذي يستخدمه الطفل لضمان عدم تعرضه لمحتوى غير مناسب، ولأن العثور على أفضل تطبيق لطفلك يمكن أن يكون تحديًا.. سنقدم لك اليوم أفضل تطبيقات تشغيل الفيديوهات لكل من نظام التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد Android.

يوتيوب كيدز هو تطبيق يوتيوب الرسمي المصمم للأطفال لاستكشاف العالم من خلال مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، ويعتبر من أفضل تطبيقات تشغيل الفيديو للأطفال حيث يغطي كافة الموضوعات التي تشمل برامج الأطفال والموسيقى ومقاطع الفيديو التعليمية والقنوات وقوائم التشغيل. كما يمكن للآباء تعيين مؤقت لفترة استخدام الطفل للتطبيق وكذلك تقييد عمليات البحث المختلفة.

يتيح يوتيوب كيدز للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى ثمانية ملفات شخصية مختلفة للأطفال، كل منها بتفضيلات وتوصيات مختلفة، بالإضافة إلى ذلك يتوفر مع دعم Chromecast حتى يتمكن طفلك من مشاهدة الفيديوهات على التلفزيون.

التطبيق مجاني ولكن يحتوي على إعلانات، ويمكنك الاستمتاع بتجربة خالية من الإعلانات من خلال اشتراكك في خدمة يوتيوب بريميم YouTube Premium الذي كانت تُعرف سابقًا باسم يوتيوب ريد YouTube Red.

يمكنك تحميل التطبيق على متجر آب ستور من هنا، أو على متجر جوجل بلاي من هنا.

2- تطبيق PBS Kids

يعتبر تطبيق PBS Kids من أفضل تطبيقات الترفيه للأطفال حيث يقدم لهم العديد من العروض الرائعة من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومريحة للأطفال.

يوفر تطبيق PBS Kids وصولاً مباشرًا إلى قناة PBS Kids، وحلقات كاملة من برامج الأطفال الشائعة، ومعلومات مهمة للآباء حول العروض مثل الأعمار والأهداف المقصودة من كل برنامج. هناك الكثير من المحتوى الرائع في تطبيق PBS Kids، ومعظمه مجاني تمامًا.

يمكنك تحميل التطبيق على متجر آب ستور من هنا، أو على متجر جوجل بلاي من هنا.

3- تطبيق شارع سمسم Sesame Street

برنامج شارع سمسم Sesame Street هو برنامج كلاسيكي للأطفال، لذلك تطبيق البرنامج سيوفر لطفلك حلقات كاملة من برنامج Sesame Street، مع خيار الترتيب حسب الأحرف، والعثور على مقاطع فيديو ذات أهداف تعليمية محددة.

يوفر لك التطبيق حفظ البرامج المفضلة لأطفالك لمشاهدتها في وقت لاحق، وإمكانية الوصول لمقاطع الفيديو التي شاهدتها مؤخرًا، و البحث عن الشخصيات والموضوعات، وإيجاد الفيديوهات التي تناسب أهداف تعلم طفلك، كما أن التطبيق آمن على طفلك وخالٍ من الإعلانات تمامًا.

يمكنك تحميل التطبيق على متجر آب ستور من هنا، أو على متجر جوجل بلاي من هنا.

4- تطبيق BabyFirst