لماذا تُستهدف المملكة؟ .. «القويعي» يُبين

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اعتبر الكاتب “سعد بن عبدالقادر القويعي” أن أي محاولة للنيل من هذه المملكة المباركة، لا يمكن – أبداً – أن تكون حسنة النية، ولا أن نلتمس لها العذر بالجهل، مستدلا بقول “سماحة الشيخ – عبدالعزيز بن باز – رحمه الله” التي أكد فيها أنه: «يجب على كل مسلم أن يدافع عن المملكة العربية السعودية؛ لأنها تحوي الحرمين الشريفين، والمسجدين المقدسين، وخير البقاع – على الإطلاق -، وأشرف الأماكن، والأفلاق، وقبلة المسلمين الكعبة المشرَّفة، ومسرى رسول رب العالمين، ومهبط الوحي الشريف، وشعائر الله العظام، والمشاعر المقدسة الفِخام، ….”.

وقال الكاتب: “إن أبسط قواعد السياسة، تبرهن على أن هذه الدولة المباركة ستبقى قوية بدينها الحق، ومكانتها العالية، ونصرة العقيدة الصحيحة، وخدمة الإسلام، وأهله؛ لأنها مأرز الإيمان، ومنبع الإسلام خصوصاً، بعد أن تبيَّن لكل عاقل أن التنظيمات الحزبية، والرايات العمية، تديرها جهات معادية للإسلام، وأهله؛ لتستهدف في نهاية المطاف السعودية، من خلال العمل على نشر الشائعات، والسعي لبثّ الفوضى، التي تندرج في مسارات المعارك النفسية؛ لزعزعة المجتمع، وتماسكه”.

وأكد أن السعودية تعد العمق الإستراتيجي لدول العالم العربي والإسلامي، وبالتالي فإن أي استهداف للمملكة يصب في المساس بالأمن والسلم الدوليين، والمساس بالمصالح العليا للمسلمين قاطبة، وللعرب، ولدول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر.