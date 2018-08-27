بعد تحذيره من بطالة متوقعة.. سحب الثقة من وزير الاقتصاد الإيراني

تواصل – وكالات:

تلقت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، ضربة جديدة أمس، بسحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، بعد فشله في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تصاعدت إثر حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وكان البرلمان الإيراني قد سحب الثقة عن وزير العمل، علي ربيعي، الذي حذر من أنه مع بدء العقوبات ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.

واتهم ربيعي، المتشددين في البرلمان باستهداف حكومة روحاني، الذي تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي. حسب “الوطن”.