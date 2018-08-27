جدة.. اختفاء وافد عربي اختلس مليون ريال من مكتب استشارات تعليمية

تواصل – الرياض:

اختفى وافد عربي مقيم بالمملكة، وبحوزته مبالغ تصل إلى نحو المليون ريال، وذلك بحسب ما أبلغت به مالكة استشارات تعليمية في جدة أمس للجهات المختصة.

وأفادت، وفقاً لـ«مكة»، بأن الموظف مضى على اختفائه وانقطاع الاتصال به بعد إغلاق هاتفه نحو 3 أسابيع، وأن المبالغ التي استولى عليها هي التي دفعها المكتب لطلاب سعوديين ممن يسافرون خلال فصل الصيف لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا.

وكان يُفترض بالوافد العربي إكمال الدفعات المستحقة على الطلاب للمعاهد وأماكن إقامتهم في بريطانيا، غير أنه اختفى دون القيام بذلك، الأمر الذي عرَّض الطلاب السعوديين للطرد من المعاهد والسكن.