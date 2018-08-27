«الغرف السعودية»: 30% من المدارس الأهلية غادرت السوق التعليمية

تواصل – الرياض:

كشفت اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية، أن 30% من المدارس الأهلية خرجت من السوق، بعضها لعدم الالتزام بالتوطين، والبعض الآخر لدفعها رواتب متدنية، أقل من خمسة آلاف ريال لمعلمين سعوديين.

وبحسب ‘‘المدينة‘‘ أوضح رئيس اللجنة عمر العامر، أن اللجان الفرعية المختصة التي شكلتها وزارة التعليم بإدارات المناطق والمحافظات المختلفة، تلقت العديد من الشكاوى بشأن عدم التزام العديد من المدارس بقرارات وزارة العمل بشأن الرسوم والتوطين ورواتب المعلمين السعوديين.

وأضاف ‘‘أن المدارس الأهلية والأجنبية ليس أمامها إلا خياران، إما الالتزام بقرارات العمل بشأن دفع رواتب المعلمين والتوطين وإما الخروج من السوق‘‘.